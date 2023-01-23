Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе со вспышкой холеры

Лилонгве, 23 января. Роспотребнадзор предложил Минздраву Малави помощь в борьбе со вспышкой холеры в республике.
Представители РФ также сообщили, что готовы содействовать в организации противоэпидемических мероприятий и лабораторной диагностики заболевания. Сотрудники отечественного ведомства предоставят все необходимые вещества и системы для тестов.
«Если Малави заинтересована в сотрудничестве, мы готовы направить группу специалистов для помощи врачам в местах распространения инфекции. Кроме того, отечественные медики могут провести обучения для персонала больниц страны», — сообщают сотрудники Роспотребнадзора.
Ранее количество жертв вспышки холеры в государстве Черного континента достигло показателя в 750 человек. Кроме того, Минздрав республики подтвердил более 22 тысяч случаев заражения.
Власти в Лилонгве приказали закрыть все общественные заведения из-за опасности распространения заболевания. Кроме того, чиновники Малави ограничили продажу полуфабрикатов, так как продукты питания могут содержать бактерии.