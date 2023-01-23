Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе со вспышкой холеры

«Если Малави заинтересована в сотрудничестве, мы готовы направить группу специалистов для помощи врачам в местах распространения инфекции. Кроме того, отечественные медики могут провести обучения для персонала больниц страны», — сообщают сотрудники Роспотребнадзора.