«Провокации и угрозы»: Бекман объяснил нежелание Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО

Йохан Бекман отметил, что сейчас даже пронатовские СМИ Финляндии признают невозможность расширения НАТО. Это обусловлено тем, что Турция не может принять членов, которые будут выступать против ее безопасности. Анкара неоднократно говорила, что турецкая сторона беспокоится о поведении Хельсинки и Стокгольма в отношениях с курдскими экстремистами или политическими организациями.