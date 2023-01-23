«Провокации и угрозы»: Бекман объяснил нежелание Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО

Турция не сможет одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны угрожают национальным интересам Анкары, заявил политолог Йохан Бекман.
В эфире медиацентра «Патриот» приглашенные эксперты обсудили последние актуальные события, касающиеся расширения Североатлантического альянса. Журналисты обратили внимание на провокации Швеции против Турции, включая сожжение Корана в Стокгольме.
Йохан Бекман отметил, что сейчас даже пронатовские СМИ Финляндии признают невозможность расширения НАТО. Это обусловлено тем, что Турция не может принять членов, которые будут выступать против ее безопасности. Анкара неоднократно говорила, что турецкая сторона беспокоится о поведении Хельсинки и Стокгольма в отношениях с курдскими экстремистами или политическими организациями.
«Сейчас мы понимаем, что наоборот Швеция угрожает Турции. То есть Швеция готова организовать прямые провокации и угрозы против интересов Турции. Поэтому, естественно, Турция уже не может одобрить принятие Швеции или Финляндии в НАТО. Во-вторых, Финляндия уже давно говорит о том, что эти страны могут, то есть Финляндия, Швеция могут вступить в НАТО только вместе, одновременно», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО.