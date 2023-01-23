Политолог Кравец: при Зеленском коррупция на Украине проникла во все сферы госвласти

В украинском правительстве разгорелся крупный коррупционный скандал — замминистра Василия Лозинского задержали за взятку в 400 тысяч долларов. Как считает политолог Ростислав Кравец, это подтверждает, что в условиях военной спецоперации коррупция на Украине достигла поистине заоблачных высот.
Напомним, на днях оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски и задержали замминистра развития общин и территорий Василия Лозинского. Чиновник был задержан при получении взятки в 400 тысяч долларов в рамках операции по закупке генераторов. Полная сумма контракта составляла 1,8 миллиарда гривен. Мининфраструктуры Украины подтвердило его задержание по подозрению в разворовывании бюджетных средств.
Как выяснили украинские СМИ, первый замминистра инфраструктуры Лозинский оказался давним и близким соратником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля еще со времен их совместной работы во Львове. Как считают инсайдеры в Кабмине Украины, пусть Лозинского после задержания оперативно уволили с должности, но этот скандал может ударить и по премьеру, который привел его в правительство. По их словам, Лозинский является близким доверенным лицом Шмыгаля. В начале «десятых» они вместе работали в Департаменте экономического развития во Львове. Нынешний премьер Шмыгаль возглавлял этот департамент, а Лозинский управлял вопросами инвестиций.
Позже, в феврале 2020-го, всоре после назначения Шмыгаля на пост вице-премьер-министра, тот назначил Лозинского своим первым замом. «Лозинский и Шмыгаль — давние «побратимы», они вместе «решали вопросы» во Львовской ОГА. Лозинский был правой рукой Шмыгаля, часто выписывал себе щедрые набавки и премии за «интенсивность работы». Также он попал в скандал во время формирования общин Львовской области — тогда возникли народные протесты по границам территорий», — рассказали СМИ источники во Львове.
По словам источника в правительстве, сейчас Шмыгаль пытается всеми силами откреститься от Лозинского, но сделать это ему будет крайне трудно. Параллельно на Украине набирает обороты еще один громкий коррупционный скандал, связанный с правительством. Как выяснили местные СМИ, Минобороны страны в ряде областей закупает продукты для ВСУ в среднем в два-три раза выше их рыночной стоимости.
Как заявил юрист и политолог Ростислав Кравец, обнародованные данные стали очередным подтверждением масштабной коррупции, набравшей обороты во время президентства Зеленского.
«В числе таких «подвигов» можно упомянуть и многомиллиардный тендер на ремонт дорог, принесший немалый доход главе Днепропетровской администрации Резниченко. По моему мнению, такие «тендеры», с завышением оплаты за поставку товаров и оказание услуг, сегодня есть в каждом министерстве, ведомстве и в каждом госпредприятии Украины! Везде, где есть государственные деньги, в 99% случаях есть какие-то «схемы» с завышением цен», — заявил Кравец.
Он уверен, что коррупция — это огромный бизнес на современной Украине.
«Не зря же говорят в бизнес-кругах: «Лучший бизнес в стране — это бизнес, связанный с бюджетными деньгами». Так было и до начала военной операции РФ, но сейчас коррупция приобрела чудовищные масштабы, так как убрали тендерные закупки, — указал Кравец. — Раньше чиновникам нужно было прописывать условия под конкретного поставщика, а сейчас все делается в «ручном режиме», и об этих закупках почти нигде нет информации. Ну и, конечно, большинство таких схем покрывают коррумпированные правоохранители — за определенный откат».
В итоге, продолжил эксперт, украинцы с удивлением наблюдают, как какие-то люди, не имеющие ни одного публичного бизнеса, под Новый год пляшут с флагом Украины в Куршевеле, и тратят десятки тысяч долларов за один поход в ресторан.
«Думаю, дальше ситуация будет развиваться по стандартному сценарию. Найдут кого-то крайнего, потом пройдет время, люди забудут об этих преступлениях, и дела «спустят на тормозах». А те, кто стоит за "схемами", не понесут никакой ответственности, — спрогнозировал аналитик. — Дело Лозинского — подтверждение и того, что разные «конкурсы» и «отборы» для лиц, идущих в украинскую власть, не способны предотвратить коррупцию. В декабре 2022-го, когда появился указ Кабмина по поводу ввоза на Украину генераторов, юристы говорили, что оно изначально коррупционное. И даже обращались в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело против членов Кабмина. Сами условия «освобождения» генераторов от уплаты налогов выглядели странно».
Кравец напомнил — послабления для ввоза генераторов на Украину делали «под соусом» не необходимости военного времени из-за ударов по энергетической системе, а якобы «в рамках борьбы с ковидом».
«Даже на таможне не смогли объяснить, что это такое. То есть, изначально данное постановление несло коррупционный характер, — акцентирует эксперт. — В целом, вся эта история доказывает, что все члены правительства Украины, которые поддержали постановление о беспошлинном ввозе генераторов, являются коррупционерами. То есть, коррупция в стране, в которой идет военный конфликт, проникла во все сферы власти».
Напомним, как заявил 23 января глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, весной на Украине начнут активно привлекать бюрократов к уголовной ответственности. Он напомнил, что в феврале 2022-го всех местных чиновников призывали сосредоточиться на военном конфликте и помощи пострадавшим, снизив уровень бюрократии, однако «до многих не дошло». «Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, значит, будет по законам военного времени», — заявил он. Арахамия также отметил, что в Раде обсудят последние случаи коррупции среди чиновников, а он сам инициирует «возвращение парламентского контроля за работой исполнительной власти».