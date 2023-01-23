Политолог Кравец: при Зеленском коррупция на Украине проникла во все сферы госвласти

Как выяснили украинские СМИ, первый замминистра инфраструктуры Лозинский оказался давним и близким соратником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля еще со времен их совместной работы во Львове. Как считают инсайдеры в Кабмине Украины, пусть Лозинского после задержания оперативно уволили с должности, но этот скандал может ударить и по премьеру, который привел его в правительство. По их словам, Лозинский является близким доверенным лицом Шмыгаля. В начале «десятых» они вместе работали в Департаменте экономического развития во Львове. Нынешний премьер Шмыгаль возглавлял этот департамент, а Лозинский управлял вопросами инвестиций.