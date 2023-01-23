Юрист Бондаренко: отказаться от навязанного кредита сложно, но можно

Навязанный кредитный договор можно оспаривать, считает юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.
Многие россияне сталкивались с недобросовестным маркетингом ряда компаний, предоставляющих услуги. Чаще всего речь идет о сервисе оздоровительного характера или косметических процедурах. Звонят, приглашают на бесплатное обследование или пробную процедуру. В итоге всех манипуляций человека попросту запугивают и назначают ему целый список услуг уже за деньги. Благодаря грамотной психологической обработке клиента сотрудниками компании посетитель чаще всего выходит из офиса с кредитным договором на неприличную и даже непосильную для себя сумму и осознает масштаб финансовой угрозы только дома. Неужели все равно придется платить? Можно ли что-то сделать?
«Надо написать заявление на расторжение договора оказания услуг и заявление на расторжение договора кредитования. Обратиться нужно лично как в банк, так и на предприятие, оказывающее услуги», — рассказала юрист.
Ответ придется подождать, скорее всего, но не бесконечно, поскольку законодательством предусмотрен срок ответа. Компании необходимо уложиться в 30 календарных дней, поделилась специалист по защите прав потребителей.
Каковы шансы на положительное решение в пользу несостоявшегося клиента? Бондаренко считает, что это зависит от ряда факторов.
«Вообще, процедура будет сложная. Но добиться расторжения и возврата средств можно. Понятно, что организация, записавшая человека на бесплатную услугу, просто откажется расторгнуть договор оказания услуг. И, скорее всего, дело будет решаться в судебном порядке», — предупредила эксперт.
Может ли обращение юристу увеличить шансы на положительное решение вопроса? Собеседница ФАН уверена, что в ряде случаев это действительно не будет лишним. Но есть нюансы.
«Надо понимать, что нужно будет сделать выезд на переговоры. Но пойдете ли та сторона, которая оказывала услуги бесплатно, на переговоры, будете ли вообще слушать, будет ли разговаривать — неизвестно. Конечно, можно обратиться, к теме досудебного урегулирования спора. Но гарантировать результат на 100% нельзя. Кому-то поможет, кому-то нет, потому что кто-то будет слушать, а кто-то откажется. Поэтому здесь все на усмотрение заявителя. И нужно осознавать, что это опять-таки отдельно оплачиваемая услуга», — подытожила юрист Яна Бондаренко.
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