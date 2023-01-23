Юрист Бондаренко: отказаться от навязанного кредита сложно, но можно

Многие россияне сталкивались с недобросовестным маркетингом ряда компаний, предоставляющих услуги. Чаще всего речь идет о сервисе оздоровительного характера или косметических процедурах. Звонят, приглашают на бесплатное обследование или пробную процедуру. В итоге всех манипуляций человека попросту запугивают и назначают ему целый список услуг уже за деньги. Благодаря грамотной психологической обработке клиента сотрудниками компании посетитель чаще всего выходит из офиса с кредитным договором на неприличную и даже непосильную для себя сумму и осознает масштаб финансовой угрозы только дома. Неужели все равно придется платить? Можно ли что-то сделать?