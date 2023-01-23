Верховный муфтий России сообщил, как мусульмане отреагируют на акцию с сожжением Корана

Мусульмане не станут мстить за сожжение Корана шведскому ультраправому политику Расмусу Палудану, сообщил председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин.
Всевышний сам рассчитается с человеком, который смог поднять руку на священное писание, уверен верховный муфтий России. Мусульмане при этом полностью осуждают акт вандализма, который совершил Таджуддин, передает «Говорит Москва».
«Он пытается вызвать ненависть. Мы — мусульмане — чтим все священные писания: и Библию, и Тору, и священный Коран — завершающую стадию божественного откровения миру. В ответ ни один мусульманин не поднимет руки на Тору, на Библию. Ни за что. Мы верим в посланников божьих и пророков», — отметил Таджуддин.
Он назвал поступок Палудана «сатанинскими потугами». Акция активиста стала следствием социальной политики западных стран.