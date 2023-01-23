Выдававшего себя за секретаря Макрона мошенника задержали в Израиле

Израильские правоохранители задержали жителя города Нетания по подозрению в мошенничестве. Мужчина пытался выдать себя за генерального секретаря канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Запрос на поимку злоумышленника поступил полицейским от коллег из Франции. Расследование продолжалось около двух месяцев. Специалистам удалось установить личность и местонахождение афериста.
Известно, что гражданин связывался по телефону с послами европейских стран и старался ввести их в заблуждение ради личной выгоды.