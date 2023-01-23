Тесля-Герасимов об амуниции участников СВО: солдатская форма должна быть качественной и комфортной

То же самое, по моему мнению, происходит сейчас и в армии. Это мое личное мнение, но, мне кажется, пора как-то упорядочить все и отформатировать. Если это форма полевая, то она должна быть полевой. Если парадная — так и надевай ее только по особым случаям. Если повседневная или тренировочная — тренируйся в ней. Должен быть какой-то порядок, а не этот хаос, который я наблюдаю. Да, отношение к форме остается правильным: ребята чистят ее, следят, чтобы были сменные комплекты. Но не должно быть такого: заходишь в рыбацкий магазин и видишь там «Горку», приезжаешь на позицию, а такая же «Горка» на военнослужащем. Это странно, на мой взгляд, и отчасти даже как-то глупо. Да, этот костюм, наверняка, хорош, но не в рыбацких магазинах он должен висеть. Зачастую ее покупают, потом приклеивают шеврон с российским триколором, названием подразделения или каким-нибудь шуточным позывным — и все. Сама ее расцветка, ткань, направленность — все это пущено на самотек. Но, я уверен, что в этом вопросе: внешний вид, — должен порядок как у солдат, так и у генералов, ведь все складывается из мелочей. Специальная военная операция должна и с внутренней стороны, и с внешней отличаться своим порядком.