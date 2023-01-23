Тесля-Герасимов об амуниции участников СВО: солдатская форма должна быть качественной и комфортной

Форма участников специальной военной операции должна быть унифицирована и упорядочена, считает актер, доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов. Солдатская форма, по его убеждению, должна вызывать уважение и гордость.
При этом, как отметил доброволец в авторской колонке для ФАН, официально утвержденная военная форма должна своевременно выдаваться и быть удобной.
Спецоперация должна и с внутренней стороны, и с внешней отличаться своим порядком. Колонка Георгия Тесли-Герасимова
Хочется поговорить о внешнем виде наших солдат: чистоте, опрятности и так далее. Есть такие замечательные слова:
«У солдата выходной, пуговицы в ряд Ярче солнечного дня золотом горят».
Эта всем известная прекрасная песня является неким олицетворение чистоты, доброты, мужественности, скромности солдатской. Она о защитнике Отечества, который идет в увольнительную, и этот боец настолько хорош и прекрасен, что все на него оглядываются — он пример для подражания. Вот такой пример для подражания был в советской армии. Причем это касалось не только внешнего вида, но и самой службы.
Впоследствии этот светлый и доблестный образ солдата был утерян. И сейчас, мне кажется, он только-только начинает возрождаться. К сожалению, мы многое потеряли, но сегодня, благодаря всему происходящему, идет возрождение многих вещей. Конечно, прискорбно, что это стало возможным лишь благодаря спецоперации.
Будучи ребенком шести-семи лет, я очень любил смотреть передачу «Служу Советскому Союзу». Уже позднее, когда я стал взрослым, появились — «Служу России!» и «Армейский магазин». Но это уже было как-то очень тускло и очень блекло. Однако, если «Служу Советскому Союзу» была программой, возведенной в какой-то абсолют, как пик Эвереста, то ее преемники стали какими-то «бытовыми» и «упрощенными». Хотя это был как раз момент, когда надо держать градус.
К чему это все говорю. Недавно в СМИ широко обсуждался внешний вид участников СВО. Сейчас очень много различных видов военного обмундирования. Но существует определенная официально утвержденная Министерством обороны форма российского солдата. При этом у участников СВО много всяких различных комплектов одежды, в которой они служат, воюют. Получается какой-то разнобой. Я не говорю, что эта одежда какая-то плохая. Просто, на мой взгляд, нужна какая-то унификация, поэтому разумно было бы как-то упорядочить этот момент.
Приведу пример. Великолепным изобретение Советского времени была школьная форма. И мальчики, и девочки знали, что школу надо посещать в определенной одежде — это часть порядка и воспитания самодисциплины. Каждый школьник готовился к новому дню и переживал — чистая ли у него форма, на месте ли все пуговицы, пришит ли воротничок, выглажен ли фартук и так далее. Так воспитывалась чистоплотность и некая культура по отношению к себе. Все это формировало в подрастающем гражданине страны правильной оттенок его характера. Со временем мы это потеряли. В наши дни в школу дети ходят в разной одежде и лишь в дорогостоящих гимназиях оставили традицию единой формы для обучающихся. А в простых школах — как хочешь, так и приходи. На, мой взгляд, это непорядок.
То же самое, по моему мнению, происходит сейчас и в армии. Это мое личное мнение, но, мне кажется, пора как-то упорядочить все и отформатировать. Если это форма полевая, то она должна быть полевой. Если парадная — так и надевай ее только по особым случаям. Если повседневная или тренировочная — тренируйся в ней. Должен быть какой-то порядок, а не этот хаос, который я наблюдаю. Да, отношение к форме остается правильным: ребята чистят ее, следят, чтобы были сменные комплекты. Но не должно быть такого: заходишь в рыбацкий магазин и видишь там «Горку», приезжаешь на позицию, а такая же «Горка» на военнослужащем. Это странно, на мой взгляд, и отчасти даже как-то глупо. Да, этот костюм, наверняка, хорош, но не в рыбацких магазинах он должен висеть. Зачастую ее покупают, потом приклеивают шеврон с российским триколором, названием подразделения или каким-нибудь шуточным позывным — и все. Сама ее расцветка, ткань, направленность — все это пущено на самотек. Но, я уверен, что в этом вопросе: внешний вид, — должен порядок как у солдат, так и у генералов, ведь все складывается из мелочей. Специальная военная операция должна и с внутренней стороны, и с внешней отличаться своим порядком.
При этом, если говорить о форме, то конечно нельзя обойти вниманием вопрос комфорта. Бывает надеваешь комплект, а он такой неудобный, так отвратительно сшит, что сразу его хочется снять, а другой наоборот — в нем уютно, можно и в бой идти, и в окопе неделю сидеть. Это очень важно. Как раз тут и есть тонкий момент — форма, которую выдают бойцам, должна быть качественной и комфортной: и в части кроя, и по составу ткани, и по ощущениям к телу. С обувью та же история. Допустим, солдату надо сделать марш-бросок. А у него форма неудобная, берцы трут — и как быть? Поэтому, я не считаю, что форма это такая уж мелочь. На это надо обратить внимание.
Все это, я говорю не для красного словца. А лишь для того, чтобы обратили внимание на наших ребят, которые воюют и жизни отдают. Солдатская форма должна вызывать уважение и гордость. Глядя на наших бойцов, у людей должно складываться впечатление, что у нас самая лучшая в мире армия. У нас есть воинские традиции, которые надо просто суметь не потерять. Да, можно и нужно вводить какие-то новшества, но традиции воинского устава, написанные на крови, надо сохранять. Поэтому мысль о том, что носить форму для российского военнослужащего — это почетная обязанность, надо помнить и прививать ее кадетам и курсантам наших дней. Вся история России говорит — тот, кто носит военную форму, должен это право заслужить, а если заслужил — не осрамить эту самую форму и не запятнать.