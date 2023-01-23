Гроссмейстер Карякин заявил, что Путин мог быть хорошим шахматистом

В 2021 году во время «Прямой линии» журналисты спросили у Владимира Путина, в какие игры он любил играть в детстве. Глава государства отметил, что хотел бы назвать шахматы, но это не так. По словам президента, в детстве он играл с ребятами в прятки и пятнашки.