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Гроссмейстер Карякин заявил, что Путин мог быть хорошим шахматистом

Общество
Гроссмейстер Карякин заявил, что Путин мог быть хорошим шахматистом

Президент РФ Владимир Путин мог быть хорошим шахматистом, заявил российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира Сергей Карякин.

Глава государства — блестящий стратег. Он быстро реагирует на ситуацию, в которой оказывается. Владимир Путин легко адаптируется ко всему новому, считает Сергей Карякин, пишет РИА Новости.

«Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам… Моя мечта — сыграть с ним в шахматы», — признался Карякин.

В 2021 году во время «Прямой линии» журналисты спросили у Владимира Путина, в какие игры он любил играть в детстве. Глава государства отметил, что хотел бы назвать шахматы, но это не так. По словам президента, в детстве он играл с ребятами в прятки и пятнашки.
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