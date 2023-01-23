Гроссмейстер Карякин заявил, что Путин мог быть хорошим шахматистом

Президент РФ Владимир Путин мог быть хорошим шахматистом, заявил российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира Сергей Карякин.
Глава государства — блестящий стратег. Он быстро реагирует на ситуацию, в которой оказывается. Владимир Путин легко адаптируется ко всему новому, считает Сергей Карякин, пишет РИА Новости.
«Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам… Моя мечта — сыграть с ним в шахматы», — признался Карякин.
В 2021 году во время «Прямой линии» журналисты спросили у Владимира Путина, в какие игры он любил играть в детстве. Глава государства отметил, что хотел бы назвать шахматы, но это не так. По словам президента, в детстве он играл с ребятами в прятки и пятнашки.