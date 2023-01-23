Экономист Зубец оценил позицию Потанина по поводу конфискации активов

Однако Зубец в беседе с телеканалом «360» отметил, что конфискация конфискации рознь. Например, российское законодательство предусматривает возможность забрать имущество в качестве компенсации ущерба за преступление. В любом случае для этого потребуется решение суда, отметил он. По его словам, просто изымать у всех все подряд неверно, и в этой части Потанин прав.