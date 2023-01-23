Экономист Зубец оценил позицию Потанина по поводу конфискации активов

Российский предприниматель Владимир Потанин сравнил конфискацию российских активов и национализацию иностранного имущества с воровством. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец лишь отчасти согласился с позицией бизнесмена.
Потанин призвал Москву не идти по пути Запада, политики которого неоднократно заявляли о необходимости изъять замороженные ими российские активы. Крупнейший акционер «Норникеля» считает, что национализация в России разрушит инвестиционный климат.
Однако Зубец в беседе с телеканалом «360» отметил, что конфискация конфискации рознь. Например, российское законодательство предусматривает возможность забрать имущество в качестве компенсации ущерба за преступление. В любом случае для этого потребуется решение суда, отметил он. По его словам, просто изымать у всех все подряд неверно, и в этой части Потанин прав.
При этом эксперт не согласился с предпринимателем в вопросе компенсации имущества иностранцев. Когда у России украли крупную сумму и западный партнер не хочет соблюдать правила, вести себя иначе довольно странно, пояснил он.