Россия хочет помочь Кубе с созданием расчетного центра на базе цифрового песо

Представители РФ во время деловой встречи в Гаване предложили республике создать расчетный центр на базе цифрового песо, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена и председателя делового совета «Россия – Куба» Бориса Титова.
Согласно имеющимся данным, новый механизм позволит обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций. Российская сторона также готова предложить республике свой опыт по созданию цифровой среды для местной бизнес-сферы. Она будет работать как во время внешнеторговых сделок, так и на внутреннем рынке.
Специалисты в РФ почти завершили проект по реализации прототипа платформы цифрового рубля. Центробанк страны выступит в качестве эмитента и оператора новой площадки.
Клиенты смогут открыть кошельки, а после проводить с их помощью операции через различные финансовые организации. Уникальность нового проекта состоит в том, что он обеспечит участникам возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка.