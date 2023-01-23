Россия хочет помочь Кубе с созданием расчетного центра на базе цифрового песо

Согласно имеющимся данным, новый механизм позволит обеспечить защиту финансовой системы Кубы от внешних санкций. Российская сторона также готова предложить республике свой опыт по созданию цифровой среды для местной бизнес-сферы. Она будет работать как во время внешнеторговых сделок, так и на внутреннем рынке.