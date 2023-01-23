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Политолог Марков допустил «исключение» Турции из НАТО по примеру России и Совета Европы

Политика
Политолог Марков допустил «исключение» Турции из НАТО по примеру России и Совета Европы

Руководство НАТО способно «отнять членство» у Турции по примеру ситуации с Россией и Советом Европы. Такое мнение озвучил политолог Сергей Марков.

Он допустил, что власти Североатлантического альянса могут предпринять попытку «заморозить» участие официальной Анкары в проводимых организацией мероприятиях. Однако эксперт счел это невозможным из-за закрепленных в Уставе Альянса положений.

«Как Россия, например, не исключена из Совета Европы, но участие нашей страны во всех мероприятиях Совета Европы заморожено. По такому сценарию они могут поступить с НАТО», — объяснил Марков корреспонденту Общественной службы новостей.

Ранее востоковед Семен Багдасаров дал понять, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не предоставит Швеции «путевку» в НАТО. Однако ситуацию могут изменить предстоящие выборы. С таким заявлением он выступил в эфире НСН.
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