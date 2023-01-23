Политолог Марков допустил «исключение» Турции из НАТО по примеру России и Совета Европы

Ранее востоковед Семен Багдасаров дал понять, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не предоставит Швеции «путевку» в НАТО. Однако ситуацию могут изменить предстоящие выборы. С таким заявлением он выступил в эфире НСН.