Французский форвард Мбаппе повторил скандальный жест аргентинского вратаря Мартинеса на ЧМ

Килиан Мбаппе спародировал вратаря аргентинской сборной, выходя с базы «ПСЖ» после тренировки парижского клуба. Об этом информирует Sport Bible. Мбаппе поднес какой-то предмет к своему паху. При этом неизвестно, что держал в руках 23-летний нападающий.