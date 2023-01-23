Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Французский форвард Мбаппе повторил скандальный жест аргентинского вратаря Мартинеса на ЧМ

Спорт
Французский форвард Мбаппе повторил скандальный жест аргентинского вратаря Мартинеса на ЧМ

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе повторил нецензурный жест аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе спародировал вратаря аргентинской сборной, выходя с базы «ПСЖ» после тренировки парижского клуба. Об этом информирует Sport Bible. Мбаппе поднес какой-то предмет к своему паху. При этом неизвестно, что держал в руках 23-летний нападающий.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию в финальном матче ЧМ-2022. После получения «Золотой перчатки» Мартинес подставил награду к своему паху, чем вызвал недовольство фанатов.
килиан мбаппе мбаппе мартинес чм-2022 жест футбол
Военкоры ФАН
Лучшие в аду