Палата представителей Ливии направила ООН план по формированию единого правительства

Тобрук, 23 января. Палата представителей (ПП) североафриканского государства сформировала и отправила сотрудникам Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) план по созданию единого правительства в стране вместо выбора двухправительственной системы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Еще есть возможность сформировать новое руководство. В ООН направлено соответствующее предложение», — приводит слова главы ПП Агилы Салеха пресс-служба парламента.
Спикер Палаты представителей подчеркнул, что всеобщие выборы в стране должны проходить под эгидой единого правительства. В противном случае возможно повторение срыва плебисцита, как это произошло два года назад.
Напомним, что в марте 2021-го совместными усилиями в Ливии сформировали Правительство национального единства, которое возглавил премьер-министр Абд аль-Хамид Дбейба. В его обязанности входило проведение необходимых реформ и положений для реализации избирательного процесса, запланированного на 24 декабря того же года. В результате он не справился с этим, и парламент вынес вотум недоверия к ПНЕ.
В начале 2022 года Палата представителей избрала новый кабмин — Правительство национальной стабильности (ПНСт), руководителем которого назначили Фатхи Башагу. Несмотря на это, Дбейба отказался уходить в отставку и передавать власть мирным путем. Для этого он использовал подконтрольные ему вооруженные формирования в Триполи, которые не позволили сотрудникам ПНСт занять положенное им место в столице североафриканского государства.