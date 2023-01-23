Палата представителей Ливии направила ООН план по формированию единого правительства

Напомним, что в марте 2021-го совместными усилиями в Ливии сформировали Правительство национального единства, которое возглавил премьер-министр Абд аль-Хамид Дбейба. В его обязанности входило проведение необходимых реформ и положений для реализации избирательного процесса, запланированного на 24 декабря того же года. В результате он не справился с этим, и парламент вынес вотум недоверия к ПНЕ.