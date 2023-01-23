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Палата представителей Ливии направила ООН план по формированию единого правительства

Весь мир
Палата представителей Ливии направила ООН план по формированию единого правительства

Тобрук, 23 января. Палата представителей (ПП) североафриканского государства сформировала и отправила сотрудникам Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) план по созданию единого правительства в стране вместо выбора двухправительственной системы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Еще есть возможность сформировать новое руководство. В ООН направлено соответствующее предложение», — приводит слова главы ПП Агилы Салеха пресс-служба парламента.

Спикер Палаты представителей подчеркнул, что всеобщие выборы в стране должны проходить под эгидой единого правительства. В противном случае возможно повторение срыва плебисцита, как это произошло два года назад.

Напомним, что в марте 2021-го совместными усилиями в Ливии сформировали Правительство национального единства, которое возглавил премьер-министр Абд аль-Хамид Дбейба. В его обязанности входило проведение необходимых реформ и положений для реализации избирательного процесса, запланированного на 24 декабря того же года. В результате он не справился с этим, и парламент вынес вотум недоверия к ПНЕ.

В начале 2022 года Палата представителей избрала новый кабмин — Правительство национальной стабильности (ПНСт), руководителем которого назначили Фатхи Башагу. Несмотря на это, Дбейба отказался уходить в отставку и передавать власть мирным путем. Для этого он использовал подконтрольные ему вооруженные формирования в Триполи, которые не позволили сотрудникам ПНСт занять положенное им место в столице североафриканского государства.
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