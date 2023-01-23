События в Донбассе на 15:00 23 января: в Бахмуте создадут пункты временного размещения, ВСУ несут потери в ДНР

Всего на данном направлении российские подразделения при поддержке артиллерии, ракетных войск и авиации за сутки смогли уничтожить не менее 60 солдат противника, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 2 буксируемые гаубицы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Высокие потери ВСУ подтверждают и органы управления украинских войск: как сообщил Рожин, только за две недели погибли и получили ранения не менее 2 тысяч бойцов.