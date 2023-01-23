События в Донбассе на 15:00 23 января: в Бахмуте создадут пункты временного размещения, ВСУ несут потери в ДНР

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение Краснополья в Донецкой Народной Республике (ДНР) ранее занятого отрядами ЧВК «Вагнер». Как сообщил военный аналитик Борис Рожин, сейчас бойцы формирования продвигаются от села в двух направлениях — к Раздоловке и Благодатному.
Продолжаются и бои в районе Бахмута. Российские подразделения ведут наступление на Красную Гору, которую Вооруженные силы Украины отчаянно пытаются удержать при поддержке артиллерии. В самом же Бахмуте штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ранее продвинулись в районах «Мясокомбинат» и «Забахмутка», а также освободили жилой квартал на южной окраине населенного пункта. Бои в этой части города продолжаются.
На фоне постепенного вытеснения украинских войск из города врио главы ДНР Денис Пушилин распорядился создать там после окончательной зачистки пункты временного размещения. Также он приказал составить план работ штаба по оказанию помощи освобожденным территориям.
Всего на данном направлении российские подразделения при поддержке артиллерии, ракетных войск и авиации за сутки смогли уничтожить не менее 60 солдат противника, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 2 буксируемые гаубицы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Высокие потери ВСУ подтверждают и органы управления украинских войск: как сообщил Рожин, только за две недели погибли и получили ранения не менее 2 тысяч бойцов.
Также активные действия продолжались и на Лиманском направлении. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе Серебрянского лесничества. В результате уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 4 бронемашины и две РЛС AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
Войска киевского режима все так же наносят удары как по российским позициям, так и по мирным городам Донбасса. В частности, с полудня целями ударов стали Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновка и Каштановое. Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.