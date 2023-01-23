Премьер Хорватии Пленкович: переход страны на евро спровоцировал рост цен

По его словам, некоторые хозяйствующие субъекты использовали данную ситуацию, чтобы чрезмерно округлить цены. В результате ускорения инфляции был нанесен прямой ущерб потребителям. Еврокомиссия уже в курсе тех мер, которые предпринимаются для исправления этой ситуации.