В Приморье пьяная посетительница зоопарка залезла в вольер ко льву и едва не лишилась руки

Пьяная посетительница зоопарка «Чудесный» в Приморском крае попыталась пробраться в клетку льва Аристо, но едва не осталась без руки. Сейчас она находится в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
По данным источника, женщина пришла в учреждение в сопровождении двух друзей. Во время прогулки она заглянула в подсобку к рабочим, и те повели ее к выходу. Позднее приятели перехватили подругу под руки и продолжили осматривать зоопарк.
В какой-то момент, снова оставшись одна, женщина направилась к вольеру льва Аристо, и начала перелезать через ограждение с запрещающей табличкой. Сотрудники зоопарка бросились снимать ее, но было поздно — лев уже схватил любопытную посетительницу за руку.