Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бельгийская телеведущая случайно подожгла себя из огнемета в прямом эфире

Происшествия
Бельгийская телеведущая случайно подожгла себя из огнемета в прямом эфире

Бельгийская телеведущая Морин Ванерберген случайно подожгла себя во время церемонии награждения детского канала Ketnet. Медицинская помощь артистке не потребовалась. Фрагмент прямого эфира опубликовали в Сети.

На кадрах видно, как женщина берет огнемет и пытается выстрелить вверх, однако пламя охватывает ее одежду и волосы. Коллеги помогли Ванерберген быстро потушить возгорание. Впоследствии ведущая продолжила вести церемонию. Она вновь взяла в руки огнемет и направила поток в сторону шара. В нем скрывалась фотография с победителем номинации.
бельгия огнемет прямой эфир
Военкоры ФАН
Лучшие в аду