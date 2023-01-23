Бельгийская телеведущая случайно подожгла себя из огнемета в прямом эфире

На кадрах видно, как женщина берет огнемет и пытается выстрелить вверх, однако пламя охватывает ее одежду и волосы. Коллеги помогли Ванерберген быстро потушить возгорание. Впоследствии ведущая продолжила вести церемонию. Она вновь взяла в руки огнемет и направила поток в сторону шара. В нем скрывалась фотография с победителем номинации.