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Талызина вышла на связь после новостей об обмороке

Общество
Талызина вышла на связь после новостей об обмороке

Актриса Валентина Талызина рассказала о своем состоянии. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на связь после новостей об обмороке.

СМИ сообщили, что артистка якобы потеряла сознание в свой день рождения. Талызиной исполнилось 88 лет 22 января. По данным прессы, актрисе вызывали скорую помощь, но ее дочь опровергла подобные новости.

Сама Талызина говорит, что скорую ей действительно вызывали. По словам актрисы, голова у нее не болела, с давлением все было нормально. Врачи даже не дали артистке никакого лекарства.

«Послушали, давление померили и уехали. Очень спокойный был разговор», — цитирует Талызину ТАСС.

Звезда отечественного кино утверждает, что давление у нее было на одном уровне. По мнению актрисы, ей стало плохо из-за погоды.

Артистка напомнила, что в день рождения играла главную роль в спектакле Театра имени Моссовета. Талызина говорит, что сейчас чувствует себя нормально.
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