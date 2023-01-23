Зарплаты педагогов Нижегородской области проиндексировали на 31,6%

Зарплата учителей в Нижегородской области в 2023 году проиндексирована на 31,6%. Минимальные оклады педагогов увеличены с 1 января.
Об этом рассказали представители регионального министерства образования, отвечая на вопросы жителей области, передает информационное агентство «Время Н».
Согласно прогнозу министерства экономического развития и инвестиций, среднемесячный доход от трудовой деятельности в Нижегородской области составит в этом году 44 360 рублей. Индексация минимальных окладов работников образования была проведена для того, чтобы средняя зарплата учителей соответствовала этому уровню.