Зарплаты педагогов Нижегородской области проиндексировали на 31,6%

Согласно прогнозу министерства экономического развития и инвестиций, среднемесячный доход от трудовой деятельности в Нижегородской области составит в этом году 44 360 рублей. Индексация минимальных окладов работников образования была проведена для того, чтобы средняя зарплата учителей соответствовала этому уровню.