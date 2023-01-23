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Зарплаты педагогов Нижегородской области проиндексировали на 31,6%

Общество

Зарплата учителей в Нижегородской области в 2023 году проиндексирована на 31,6%. Минимальные оклады педагогов увеличены с 1 января.

Зарплаты педагогов Нижегородской области проиндексировали на 31,6%

Об этом рассказали представители регионального министерства образования, отвечая на вопросы жителей области, передает информационное агентство «Время Н».

Согласно прогнозу министерства экономического развития и инвестиций, среднемесячный доход от трудовой деятельности в Нижегородской области составит в этом году 44 360 рублей. Индексация минимальных окладов работников образования была проведена для того, чтобы средняя зарплата учителей соответствовала этому уровню.
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