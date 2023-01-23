Лидер «Воплей Видоплясова» Олег Скрипка признался, что не слишком востребован на Украине

Лидер «Воплей Видоплясова» признался, что хотел бы заиметь хороший рынок на Украине, но этого не произошло. Скрипка сравнил свой коллектив с американской рок-группой Red Hot Chili Peppers. По словам артиста, западные музыканты так же популярны на Украине, как и его группа, но иностранцам платят больше, поскольку украинцы не ценят свое.