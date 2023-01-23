Лидер «Воплей Видоплясова» Олег Скрипка признался, что не слишком востребован на Украине

Украинский музыкант Олег Скрипка пожаловался, что его группа «Вопли Видоплясова» не слишком востребована на родине. По мнению артиста, их не так ценят на Украине, как иностранные коллективы.
Скрипка признался, что музыка «Воплей Видоплясова» всегда была экспортным вариантом украинской культуры. Для певца стало приятным сюрпризом, когда билеты на концерт группы во Львове распродали.
«Потому что мой коллектив всегда был недооценен в Украине. Как украинский борщ», — заявил артист в эфире украинского «24 канала».
Исполнитель пояснил, что раньше борщу не придавали значения, поскольку свое не замечается. Теперь же блюдо занесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Лидер «Воплей Видоплясова» признался, что хотел бы заиметь хороший рынок на Украине, но этого не произошло. Скрипка сравнил свой коллектив с американской рок-группой Red Hot Chili Peppers. По словам артиста, западные музыканты так же популярны на Украине, как и его группа, но иностранцам платят больше, поскольку украинцы не ценят свое.