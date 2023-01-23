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Декларации депутатов и сенаторов о доходах с 1 марта перестанут публиковать в открытый доступ

Политика
Декларации депутатов и сенаторов о доходах с 1 марта перестанут публиковать в открытый доступ

Сведения о парламентариях, которые ранее публиковали в Сети, теперь будут носить обобщенный характер. Об этом рассказали в комитете Госдумы по госстроительству.

Журналисты «Ведомостей» обнародовали комментарий источника в Госдуме. По его словам, декларации депутатов и сенаторов о доходах с первого марта перестанут публиковать в открытый доступ.

Теперь россияне смогут получить сведения только о количестве указанных документов и нарушениях. Однако конкретной информации о доходах, недвижимости парламентариев и их членов семьи теперь не будет доступна.

«То есть это будет общая статистическая информация», – говорится в комментарии.

Парламентарии будут отчитываться о своих доходах по старому законодательству до первого апреля.
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