Декларации депутатов и сенаторов о доходах с 1 марта перестанут публиковать в открытый доступ

Сведения о парламентариях, которые ранее публиковали в Сети, теперь будут носить обобщенный характер. Об этом рассказали в комитете Госдумы по госстроительству.
Журналисты «Ведомостей» обнародовали комментарий источника в Госдуме. По его словам, декларации депутатов и сенаторов о доходах с первого марта перестанут публиковать в открытый доступ.
Теперь россияне смогут получить сведения только о количестве указанных документов и нарушениях. Однако конкретной информации о доходах, недвижимости парламентариев и их членов семьи теперь не будет доступна.
«То есть это будет общая статистическая информация», – говорится в комментарии.
Парламентарии будут отчитываться о своих доходах по старому законодательству до первого апреля.