На Сахалине подросток жестоко избил 10-летнего мальчика после тренировки по хоккею

После драки 10-летний ребенок сообщил о случившемся матери, которая вызвала полицию и скорую помощь. По словам женщины, ее сын не мог говорить от боли и страха после избиения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. В учреждении организована внутренняя проверка.