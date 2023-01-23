На Сахалине подросток жестоко избил 10-летнего мальчика после тренировки по хоккею

Подросток избил 10-летнего мальчика после занятий хоккеем на Сахалине. Тренер молча наблюдал за происходящим и даже подзадоривал драчуна, пишет Газета.ру.
Инцидент произошел после тренировки. Подросток-хулиган напал на ребенка и избил с особой жестокостью. Очевидцем происшествия стал тренер, который не только не остановил задиру, но и подбадривал его.
После драки 10-летний ребенок сообщил о случившемся матери, которая вызвала полицию и скорую помощь. По словам женщины, ее сын не мог говорить от боли и страха после избиения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. В учреждении организована внутренняя проверка.