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На Сахалине подросток жестоко избил 10-летнего мальчика после тренировки по хоккею

Происшествия
На Сахалине подросток жестоко избил 10-летнего мальчика после тренировки по хоккею

Подросток избил 10-летнего мальчика после занятий хоккеем на Сахалине. Тренер молча наблюдал за происходящим и даже подзадоривал драчуна, пишет Газета.ру.

Инцидент произошел после тренировки. Подросток-хулиган напал на ребенка и избил с особой жестокостью. Очевидцем происшествия стал тренер, который не только не остановил задиру, но и подбадривал его.

После драки 10-летний ребенок сообщил о случившемся матери, которая вызвала полицию и скорую помощь. По словам женщины, ее сын не мог говорить от боли и страха после избиения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. В учреждении организована внутренняя проверка.
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