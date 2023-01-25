Режиссер Аксинья Гог рассказала ФАН о потрясающей энергетике актрисы Светланы Камыниной

Аксинья Гог также подчеркнула, что ей очень хорошо запомнился и понравился опыт такого взаимодействия со Светланой Камыниной. Все дело в том, что эта ртистка обладает уникальной особенностью, которую можно охарактеризовать как некую особую энергетику.