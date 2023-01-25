Режиссер Аксинья Гог рассказала ФАН о потрясающей энергетике актрисы Светланы Камыниной

Актриса театра и кино Светлана Камынина родилась 25 января 1979 года. В день рождения артистки через ФАН именинницу поздравила режиссер, сценарист, монтажер, актриса, продюсер Аксинья Гог.
Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках кинокартины «Удаленка». В этой связи режиссер отметила, что была знакома с актрисой еще за долго до начала съемочного процесса.
«Сначала мы виделись на разных фестивалях, а потом уже сотрудничали на одном проекте. Света — совершенно чудесный, очень профессиональный, очень глубокий человек. С ней одно удовольствие, как сотрудничать в кадре, так и просто общаться в жизни, разговаривать на любые темы», — сказала продюсер.
Аксинья Гог также подчеркнула, что ей очень хорошо запомнился и понравился опыт такого взаимодействия со Светланой Камыниной. Все дело в том, что эта ртистка обладает уникальной особенностью, которую можно охарактеризовать как некую особую энергетику.
«Света заходит в кадр и все сразу преображается: собирается воедино, становится структурированным, четким. Она — очень энергичный, сильный человек. Я помню это ощущение, как она заходит в кадр и все пространство сразу становится каким-то — богатым. Это ощущение я очень хорошо запомнила», — пояснила собеседница ФАН.
В завершение она поделилась своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«Пусть каждый день будет как праздник бесконечной радости, с ощущением особенного света каждую минуту такому прекрасному человеку», — напутствовала Аксинья Гог.
Всенародную известность Светлане Камыниной принесла роль главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны».
Ранее актер Александр Иншаков в беседе с ФАН рассказал, как проведет свой день рождения. Кроме того, он поведал, какого, на его взгляд, кино не хватает сегодня на экранах страны.