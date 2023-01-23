Военкор Александр Коц рассказал о ключевом факторе успешного завершения СВО

Военный корреспондент Александр Коц стал новым гостем проекта ФАН «Откровенно. Журналисты». В эксклюзивном интервью он поделился подробностями своего непростого пути в СМИ, начавшегося еще в детстве.
От первой статьи и шалостей во время службы в армии — к ранению в Цхинвале и плену в Ливии: Александр Коц в присущей ему прямой манере рассказал о самых значительных вехах своей жизни и карьеры. Однако собственным достижениям он дает достаточно критичную оценку, которая граничит с так называемым «синдромом самозванца», присущим многим талантливым профессионалам.
«Иногда мне кажется, что я какой-то аферист, всех обманул», — поделился он.
Военкор признается: за годы работы для него стало жизненно важным находиться в центре событий, не отсиживаясь в тылу. По собственному признанию, восемь из 12 последних месяцев Александр Коц провел в командировках. Жена и дочери, разумеется, всегда волнуются за него, но относятся к поездкам в горячие точки с пониманием.
«У меня в семье не принято «повисать на штанине», — пояснил журналист.
Александр Коц считает, что окончательное завершение спецоперации невозможно, пока Украина существует как государство. По его мнению, киевский режим — «опухоль, которая будет разрастаться и пускать метастазы». Ведь накачивание Незалежной оружием не просто продолжается, а непрерывно растет с каждым новым успехом России. Журналист отметил, что в своем упорном нежелании отступать украинцы следуют тем же «генетическим установкам», что и русские, от любой связи с которыми они сейчас открещиваются. Однако растущие потери ВСУ рано или поздно должны показать даже самым упрямым украинским военным бессмысленность продолжения кровопролития, выгодного лишь Западу.
«Когда у них будет понимание, что их приносят в жертву, может быть, что-то изменится», — считает Коц.
О прогнозах на 2023 год, грядущем генеральном сражении за Донбасс и многом другом Александр Коц расскажет в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Откровенно. Журналисты».