Александр Коц считает, что окончательное завершение спецоперации невозможно, пока Украина существует как государство. По его мнению, киевский режим — «опухоль, которая будет разрастаться и пускать метастазы». Ведь накачивание Незалежной оружием не просто продолжается, а непрерывно растет с каждым новым успехом России. Журналист отметил, что в своем упорном нежелании отступать украинцы следуют тем же «генетическим установкам», что и русские, от любой связи с которыми они сейчас открещиваются. Однако растущие потери ВСУ рано или поздно должны показать даже самым упрямым украинским военным бессмысленность продолжения кровопролития, выгодного лишь Западу.