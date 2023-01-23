Автор хита «333» похвалил SHAMAN за патриотические песни

Автор хита «333», подполковник спецназа ФСИН в отставке Александр Ванюшкин высказался о певце SHAMAN и похвалил исполнителя за патриотические песни.
«Он молодец. Поддерживаю его. Хорошо, что среди молодежи появляются люди, исполняющие патриотические песни», — заявил Ванюшкин изданию «АиФ».
Особенно ему понравилась песня «Встанем». Хит Ванюшкина «333» стал неофициальным гимном спецоперации. Название композиции на языке военных означает команду «Огонь!».
Ранее о песне «Встанем» высказался солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он также считает композицию гимном СВО, который солдаты ВС РФ поют на передовой, сражаясь за Родину.