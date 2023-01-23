Школьники в Польше издеваются над украинскими детьми, называя их «вонючими» и «грязными»

Один из подобных инцидентов произошел в школе № 85 в Познани. Учебное заведение посещают более 300 учеников, 80 из которых переехали с Украины, передает польское издание Gazeta Wyborcza. Одна беженка сообщила, что ее детей в этой школе назвали «грязными», отобрали обеды и выбросили в мусор.