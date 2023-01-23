Школьники в Польше издеваются над украинскими детьми, называя их «вонючими» и «грязными»

Дети украинских беженцев в Польше рассказали, как над ними издеваются сверстники, называя «вонючими» и «бомжами».
Один из подобных инцидентов произошел в школе № 85 в Познани. Учебное заведение посещают более 300 учеников, 80 из которых переехали с Украины, передает польское издание Gazeta Wyborcza. Одна беженка сообщила, что ее детей в этой школе назвали «грязными», отобрали обеды и выбросили в мусор.
Только трое девочек были задействованы в данном конфликте, заявила директор учреждения Урсула Качмарек. Она отметила, что подобное происходит среди подростков, но администрация школы делает все необходимое, чтобы украинские дети находились в хороших условиях.
Однако нашлась еще одна обеспокоенная мать, у которой есть похожая история. Ее ребенка в школе оскорбляли сверстники, чем совершенно отбили желание учиться.