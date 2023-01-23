Власти Эстонии выразили надежду на компенсацию от Евросоюза за поставки оружия Украине

Эстония рассчитывает на компенсацию от Евросоюза в размере 400 миллионов евро взамен оказанной Украине военной помощи, сообщили в минобороны страны.
В понедельник, 23 января, глава отдела государственного центра оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве Катри Раудсепп дала интервью агентству ERR и сообщила, что Эстонии уже пообещали возместить 156 миллионов евро. Платежи будут поступать частями в течении нескольких лет.
«В дополнение к этой сумме будут представлены и другие запросы, выплата по которым еще не решена», — рассказала политик.
В министерстве подчеркнули, что деньги от ЕС можно будет потратить только на восстановление оборонного потенциала страны и ни на какие другие цели.
Ранее власти Эстонии одобрили предложенный минобороны пакет военной помощи для Украины на сумму 113 миллионов евро, сообщает телеканал «360».