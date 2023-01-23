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Власти Эстонии выразили надежду на компенсацию от Евросоюза за поставки оружия Украине

Армия
Власти Эстонии выразили надежду на компенсацию от Евросоюза за поставки оружия Украине

Эстония рассчитывает на компенсацию от Евросоюза в размере 400 миллионов евро взамен оказанной Украине военной помощи, сообщили в минобороны страны.

В понедельник, 23 января, глава отдела государственного центра оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве Катри Раудсепп дала интервью агентству ERR и сообщила, что Эстонии уже пообещали возместить 156 миллионов евро. Платежи будут поступать частями в течении нескольких лет.

«В дополнение к этой сумме будут представлены и другие запросы, выплата по которым еще не решена», — рассказала политик.

В министерстве подчеркнули, что деньги от ЕС можно будет потратить только на восстановление оборонного потенциала страны и ни на какие другие цели.

Ранее власти Эстонии одобрили предложенный минобороны пакет военной помощи для Украины на сумму 113 миллионов евро, сообщает телеканал «360».
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