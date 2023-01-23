Политолог Мартынов выявил козырь Эрдогана на предстоящих выборах президента Турции

Он допустил, что перед голосованием турецкий лидер выступит с важными заявлениями, которые коснутся сложившейся на мировой арене ситуации. Несмотря на это, президентская гонка не пройдет для Эрдогана легко из-за его «подчеркнуто суверенной политики».