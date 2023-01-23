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Политолог Мартынов выявил козырь Эрдогана на предстоящих выборах президента Турции

Политика
Политолог Мартынов выявил козырь Эрдогана на предстоящих выборах президента Турции

Политическая ловкость президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана окажется «козырем» на выборах главы республики. Так считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он допустил, что перед голосованием турецкий лидер выступит с важными заявлениями, которые коснутся сложившейся на мировой арене ситуации. Несмотря на это, президентская гонка не пройдет для Эрдогана легко из-за его «подчеркнуто суверенной политики».

«Можно предположить, что по уже сложившейся традиции будут попытки внешнего вмешательства в эти выборы», — спрогнозировал Мартынов в интервью телеканалу «360».

Ранее появилась информация об усталости руководства США от «своеобразного» главы Турции. Из-за этого американские и европейские власти выступают против переизбрания Эрдогана. Об этом проинформировала Национальная служба новостей.
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