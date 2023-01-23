В Москве бывший полицейский получил шесть лет колонии за незаконный ввоз мигрантов

Бывший начальник отдела по вопросам депортации, реадмиссии и ограничений въезда иностранных граждан предстал перед судом в Москве. Сотрудник полиции признан виновным за помощь в реализации схемы по ввозу в страну нелегальных мигрантов, рассказали в городской прокуратуре.
Следователи установили, что он воспользовался своими возможностями и помог отменить решение запрете на въезд семи иностранцам. Для этого силовик изготовил фальшивые копии свидетельств о заключении браков между гражданками России и мигрантами. За каждого иностранца ему заплатили 100 тысяч рублей. Экс-полицейский приговорен к шестилетнему сроку лишения свободы.