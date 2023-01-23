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Зеленский в ближайшее время лишит гражданства еще четырех депутатов Рады

Политика
Зеленский в ближайшее время лишит гражданства еще четырех депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства еще четырех депутатов от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь». Об этом сообщили СМИ.

Согласно полученной информации, глава государства намерен подписать соответствующий указ в ближайшее время. Речь идет о депутатах Наталье Королевской, Александре Пономареве, Юрии Солоде и Олеге Волошине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский лишил украинского гражданства четырех депутатов Верховной рады. Решение коснулось политиков Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
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