Латвия в знак солидарности с Эстонией решила понизить уровень дипотношений с Россией

Власти Латвии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Об этом сообщили в латвийском МИД.
Согласно полученной информации, соответствующее решение было принято в знак солидарности с Эстонией.
До этого МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с эстонской стороной. Поводом для этого послужил недружественный шаг Таллина по радикальному сокращению численного состава российского посольства.
Ранее сообщалось, что Эстония объявила о высылке российского посла Владимира Липаева до 7 февраля, пишет НСН.