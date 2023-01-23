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Латвия в знак солидарности с Эстонией решила понизить уровень дипотношений с Россией

Политика
Латвия в знак солидарности с Эстонией решила понизить уровень дипотношений с Россией

Власти Латвии приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Об этом сообщили в латвийском МИД.

Согласно полученной информации, соответствующее решение было принято в знак солидарности с Эстонией.

До этого МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с эстонской стороной. Поводом для этого послужил недружественный шаг Таллина по радикальному сокращению численного состава российского посольства.

Ранее сообщалось, что Эстония объявила о высылке российского посла Владимира Липаева до 7 февраля, пишет НСН.
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