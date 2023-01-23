В Подмосковье спасатели призвали рыбаков брать средства безопасности при выходе на лед

Сотрудники «Мособлпожспас» провели очередной рейд на водоемах Подмосковья. В ходе мероприятия спасатели пообщались с любителями зимней рыбалки и напомнили им о правилах безопасности. Об этом пишет газета «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В первую очередь специалисты напомнили, что из-за резких перепадов температур в регионе толщина и структура льда изменилась.
«Подтаивая и снова замерзая, ледяная кромка рек и озер стала многослойной и хрупкой», — пояснили они.
В связи с этим спасатели призвали рыбаков позаботиться о безопасности при выходе на замерзшую воду и взять с собой пешню, «спасалку», веревку и другие предметы, которые могут пригодиться в непредвиденных ситуациях. На случай ЧП они напомнили россиянам правила оказания первой помощи тем, кто все же упал в полынью.