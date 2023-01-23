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Мошенники выманили 13 тысяч рублей у экс-директора школы, где начинала петь Пугачева

Общество
Мошенники выманили 13 тысяч рублей у экс-директора школы, где начинала петь Пугачева

Бывший директор музыкальной школы, в которой начинала петь артистка Алла Пугачева, Ирина Зюванова пострадала от действий мошенников. Аферисты выманили у пожилой женщины 13 тысяч рублей.

Пенсионерке начали звонить неизвестные с разных номеров. Злоумышленники убеждали 86-летнюю женщину заняться инвестициями.

Зюванова отказывала мошенникам, но затем с ней связалась незнакомая девушка. Она стала успокаивать пенсионерку и уговорила ее перевести деньги на неизвестные счета якобы для вложения средств.

«Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей», — сообщил источник в полиции ИА REGNUM.

По заявлению пострадавшей проводят проверку. В полиции с женщиной провели разъяснительную беседу о действиях аферистов.

Зюванова была директором детской музыкальной школы №31 на Таганке. Именно здесь училась Пугачева. Талант Примадонны раскрыла преподавательница Роза Рюмина. Она посоветовала родителям будущей звезды отдать ее на вокал, а не на фортепиано.
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