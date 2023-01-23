Мошенники выманили 13 тысяч рублей у экс-директора школы, где начинала петь Пугачева

Зюванова была директором детской музыкальной школы №31 на Таганке. Именно здесь училась Пугачева. Талант Примадонны раскрыла преподавательница Роза Рюмина. Она посоветовала родителям будущей звезды отдать ее на вокал, а не на фортепиано.