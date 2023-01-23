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Сбежавшего из дома после ссоры с отцом школьника нашли в Новосибирске

Происшествия
Сбежавшего из дома после ссоры с отцом школьника нашли в Новосибирске

В Новосибирске благополучно завершились поиски 11-летнего мальчика, об исчезновении которого стало известно накануне. Ребенка нашли живым. Об этом сообщает «Газета.ру».

Напомним, школьник сбежал из дома после ссоры с отцом. Помимо прочего, беспокойство вызывало состояние несовершеннолетнего на морозе — в тот день в городе было -36 градусов. В общей сложности 70 человек приступили к обследованию местности.

Мальчика удалось найти. Низкие температуры не оказали вредного воздействия на его организм. Теперь с семьей будут работать органы опеки.
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