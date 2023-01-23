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Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали о росте проявлений кори в некоторых регионах

Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам о методах профилактики кори. Хотя в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори под контролем, в некоторых регионах все же зафиксирован рост заболеваемости.

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали о росте проявлений кори в некоторых регионах

В основном это происходит за счет непривитых граждан, прибывающих из стран ближнего зарубежья, сообщает сетевое издание «Петроград».

Корь — это острое вирусное инфекционное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью.

Самым эффективным методом профилактики является иммунизация. То есть вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Такая мера позволяет сдерживать распространение этой болезни.
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