Журналистку Бэллу Куркову похоронили на Смоленском кладбище

Заслуженного работника культуры РСФСР, журналистку и продюсера Бэллу Куркину похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
Проводить известную журналистку в последний путь пришли не только друзья и коллеги, но и почитатели ее таланта, сообщает ФАН. Церемония прощания с Курковой прошла В Спасо-Преображенском соборе. Гражданскую панихиду посетили около 300 человек.
Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января. За свою карьеру она была редактором ряда программ на ленинградском телевидении. На протяжении девяти лет она занимала пост директора Ленинградской дирекции ВГТРК.