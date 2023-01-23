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Журналистку Бэллу Куркову похоронили на Смоленском кладбище

Общество
Журналистку Бэллу Куркову похоронили на Смоленском кладбище

Заслуженного работника культуры РСФСР, журналистку и продюсера Бэллу Куркину похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Проводить известную журналистку в последний путь пришли не только друзья и коллеги, но и почитатели ее таланта, сообщает ФАН. Церемония прощания с Курковой прошла В Спасо-Преображенском соборе. Гражданскую панихиду посетили около 300 человек.

Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января. За свою карьеру она была редактором ряда программ на ленинградском телевидении. На протяжении девяти лет она занимала пост директора Ленинградской дирекции ВГТРК.
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