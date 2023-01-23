Журналистку Бэллу Куркову похоронили на Смоленском кладбище

Проводить известную журналистку в последний путь пришли не только друзья и коллеги, но и почитатели ее таланта, сообщает ФАН. Церемония прощания с Курковой прошла В Спасо-Преображенском соборе. Гражданскую панихиду посетили около 300 человек.