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Илон Маск одним спящим смайликом описал прошедший экономический форум в Давосе

Политика
Илон Маск одним спящим смайликом описал прошедший экономический форум в Давосе

Миллиардер из США Илон Маск подобрал один необычный смайлик для описания прошедшего международного экономического форума в Давосе.

До этого бизнесмен говорил о нежелании участвовать в мероприятии, поскольку оно «чертовски скучное». На самом деле выяснилось, что его туда просто не пригласили, несмотря на его экономическое положение.

Илон Макс 23 января на своей странице в Twitter решил описать итоги прошедшего в Давосе форума. Для этого он поставил один спящий смайлик.

Ранее сообщалось, что соцсеть Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки компании Маском, передает НСН.
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