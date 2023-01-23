Илон Маск одним спящим смайликом описал прошедший экономический форум в Давосе

Миллиардер из США Илон Маск подобрал один необычный смайлик для описания прошедшего международного экономического форума в Давосе.
До этого бизнесмен говорил о нежелании участвовать в мероприятии, поскольку оно «чертовски скучное». На самом деле выяснилось, что его туда просто не пригласили, несмотря на его экономическое положение.
Илон Макс 23 января на своей странице в Twitter решил описать итоги прошедшего в Давосе форума. Для этого он поставил один спящий смайлик.
Ранее сообщалось, что соцсеть Twitter лишилась 80% сотрудников после покупки компании Маском, передает НСН.