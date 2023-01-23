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В храме Киево-Печерской лавры исполнили песню про убийство русских и уничтожение Москвы

Общество
В храме Киево-Печерской лавры исполнили песню про убийство русских и уничтожение Москвы

Песня про убийство русских и уничтожение Москвы, исполненная в храме Киево-Печерской лавры, возмутила православных верующих.

В борьбе с православием Киев прибегает к более изощренным методам. Украинцы организовали в Трапезном храме концерт группы «Хорея казацкая», в ходе которого музыканты исполнили песню про убийство русских, на которое якобы «благословил Иисус».

Кроме того, в святом месте было организовано театрализованное представление на фоне икон. В течение длительного времени украинцы нападают на священников, захватывают храмы, поджигают церкви и пытаются запретить каноническую УПЦ.
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