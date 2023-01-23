В храме Киево-Печерской лавры исполнили песню про убийство русских и уничтожение Москвы

Песня про убийство русских и уничтожение Москвы, исполненная в храме Киево-Печерской лавры, возмутила православных верующих.
В борьбе с православием Киев прибегает к более изощренным методам. Украинцы организовали в Трапезном храме концерт группы «Хорея казацкая», в ходе которого музыканты исполнили песню про убийство русских, на которое якобы «благословил Иисус».
Кроме того, в святом месте было организовано театрализованное представление на фоне икон. В течение длительного времени украинцы нападают на священников, захватывают храмы, поджигают церкви и пытаются запретить каноническую УПЦ.