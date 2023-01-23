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Подросток ранил сверстника ножом в ягодицу во время конфликта в Ульяновске

Происшествия
Подросток ранил сверстника ножом в ягодицу во время конфликта в Ульяновске

В одну из больниц Ульяновска доставили 14-летнего подростка с ножевым ранением ягодицы. Мальчик получил травму во время конфликта со сверстником, пишут местные СМИ.

По данным изданий, инцидент произошел в подъезде дома на улице Любови Шевцовой. Внимание жильцов привлек шум драки, доносившийся с лестничной площадки, поэтому горожане вызвали полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили мальчика с ножевым ранением.

В настоящий момент стражи порядка выясняют личность нападавшего и причину потасовки. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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