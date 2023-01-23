Песков сообщил, что Путин осведомлен о назначении Комиссарова новым ректором РАНХиГС

Президенту России Владимиру Путину докладывали о назначении Алексея Комиссарова новым ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что РАНХиГС является очень важным для страны образовательным учреждением. Соответствующий статус вуз получил за последнее десятиелетие.
«Что касается совмещения, не могу сказать, это будет зависеть от него... Сама платформа быстро встала на ноги и показала эффективность. Очень успешно работает. Здесь очень важно, чтобы и то, и другое не сбавляло темпов развития», — пояснил Песков.
Ранее стало известно, что Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС. Его место занял проректор Алексей Комиссаров.