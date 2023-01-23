Эксперт Абрамов рассказал, стоит ли инвестировать в нефтегазовый сектор России

Прошлый год для российского нефтегазового сектора выдался непростым из-за потолка цен на нефть и антироссийских санкций. В 2023 году будет продолжаться перестройка энергетических рынков. Российский экспорт энергоносителей будет расти в Азию, а в Европу продолжит сокращаться. Цены на газ, несмотря на большое снижение со своих максимумов, продолжит быть неустойчивым и находиться на высоких значениях.
Введенное эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок уже оказывают воздействие на компании, видно сокращение поставок в декабре. Впереди запрет на российские нефтепродукты, который начнет действовать с 5 февраля, и будет оказывать дополнительный эффект. Об этом рассказал ФАН экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
«По разным оценкам добыча российской нефти может снизиться от 600 тысяч до 1 млн баррелей в сутки. Однако рост спроса со стороны Азиатско-тихоокеанского региона ввиду больших дисконтов и открытия экономики Китая, стимулирует создание новых теневых схем поставок, но не может компенсировать потери рынка сбыта», — сообщил эксперт.
Эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть может привести к усилению дефицита на мировом рынке. Поэтому нефтяные котировки будут на высоких значениях – около 100 долларов за баррель марки Brent. Цены на газ будут оставаться на высоких значениях 700-1200 долларов за тысячу кубометров, но российские компании не смогут в полной мере воспользоваться этой ситуацией.
«Нефтяной и газовый сектора, как правило, не слишком подвержены влиянию ситуации в российской экономике. За исключением курса российского рубля и инфляции, которые сказываются на затратах компаний. Для нефтяных компаний исторически сложилось, что любая продукция, которая не была продана на внутреннем рынке, могла быть экспортирована, однако с введением санкций теперь это становиться затруднительней», — объяснил Вячеслав Абрамов.
Фактически на сектор будет давить снижение объемов поставок, повышение налогов, рост затрат на логистику. По мнению эксперта, высокие цены частично могут это компенсировать, однако есть риск роста потенциальных убытков из-за судебных исков со стороны европейских партнеров. Решения по искам могут привести к большим убыткам либо незначительным, но на текущий момент остается только гадать какими они будут по итогу.
«2023 год будет сложным для всех российских нефтегазовых компаний по причине европейского эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, отказа от российского газа. Фактически прибыль сектора будет в большей степени зависеть не от усилий менеджмента, а от курса рубля и адаптации к новым санкционным реалиям. Позитивным сценарием для нефтегазовой отрасли может быть послабление санкций, но пока это нигде никто не обсуждает. В таких условиях трудно говорить про инвестиции в нефтегазовый сектор и единственное, что привлечет внимание инвесторов — это краткосрочная доходность, а именно дивиденды. Те компании, которые смогут дать высокую доходность и будут в лидерах роста», — отметил собеседник ФАН.
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