Эксперт Абрамов рассказал, стоит ли инвестировать в нефтегазовый сектор России

Прошлый год для российского нефтегазового сектора выдался непростым из-за потолка цен на нефть и антироссийских санкций. В 2023 году будет продолжаться перестройка энергетических рынков. Российский экспорт энергоносителей будет расти в Азию, а в Европу продолжит сокращаться. Цены на газ, несмотря на большое снижение со своих максимумов, продолжит быть неустойчивым и находиться на высоких значениях.