Чиновник получил восемь лет колонии за взятку в 1,5 млн рублей на Урале

Бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 4,2 млн рублей по коррупционной статье, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Установлено, что чиновник предложил директору компании, с которой был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада, передать ему взятку в размере более двух миллионов рублей. В обмен на денежное вознаграждение обвиняемый обещал помочь в приемке работ независимо от их качества.
Бизнесмен согласился и перечислил чиновнику средства, но позже сообщил о случившемся в правоохранительные органы.