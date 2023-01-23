Чиновник получил восемь лет колонии за взятку в 1,5 млн рублей на Урале

Установлено, что чиновник предложил директору компании, с которой был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада, передать ему взятку в размере более двух миллионов рублей. В обмен на денежное вознаграждение обвиняемый обещал помочь в приемке работ независимо от их качества.