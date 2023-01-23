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Чиновник получил восемь лет колонии за взятку в 1,5 млн рублей на Урале

Происшествия
Чиновник получил восемь лет колонии за взятку в 1,5 млн рублей на Урале

Бывшего заместителя главы Тугулымского городского округа приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 4,2 млн рублей по коррупционной статье, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Установлено, что чиновник предложил директору компании, с которой был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада, передать ему взятку в размере более двух миллионов рублей. В обмен на денежное вознаграждение обвиняемый обещал помочь в приемке работ независимо от их качества.

Бизнесмен согласился и перечислил чиновнику средства, но позже сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
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