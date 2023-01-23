Инкассаторский фургон загорелся около заправки в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах огонь охватил автомобиль инкассаторов. Об этом пишет «Комсомольская правда». Были ли в фургоне люди в момент возгорания, не сообщается.
Инцидент произошел сегодня днем около автозаправочной станции на Силикатной улице. По данным СМИ, возгорание уже полностью ликвидировано. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.
Ранее в Курортном районе Петербурга мощный пожар унес жизнь женщины. Ее череп и тазовые кости спасатели нашли после тушения пламени, сообщал телеканал «360».