Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Инкассаторский фургон загорелся около заправки в подмосковных Мытищах

Происшествия
Инкассаторский фургон загорелся около заправки в подмосковных Мытищах

В подмосковных Мытищах огонь охватил автомобиль инкассаторов. Об этом пишет «Комсомольская правда». Были ли в фургоне люди в момент возгорания, не сообщается.

Инцидент произошел сегодня днем около автозаправочной станции на Силикатной улице. По данным СМИ, возгорание уже полностью ликвидировано. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Курортном районе Петербурга мощный пожар унес жизнь женщины. Ее череп и тазовые кости спасатели нашли после тушения пламени, сообщал телеканал «360».
инкассаторский автомобиль подмосковье мытищи заправка пожар
Военкоры ФАН
Лучшие в аду