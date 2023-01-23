Большая часть валютных сбережений россиян оказалась на зарубежных счетах

Граждане России в течение прошлого года активно переводили валюту за границу. Статистические данные об этом предоставляет Центробанк, передают «Ведомости». Сообщается, что по итогам 11-ти месяцев прошлого года больше половины всех валютных сбережений оказалось на иностранных счетах.
Депозиты в иностранной валюте составляли 21% от всех вкладов по состоянию на декабрь 2022 года. Из этих средств только 42% остается в российских банках, тогда как 58% остается за рубежом.
Одной из причин стали международные санкции, направленные против России. Часть граждан полагают, что доллары будут продолжать служить защитным активом. Это объясняет повышение объема вложений до 81,7 млрд долларов.