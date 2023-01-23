Иван Ургант опроверг начало съемок «Вечернего Урганта» с Киркоровым и Карнавал

Позже в Сети появилось предположения, что кадры могли быть сделаны на одном из мероприятий в Дубае, где были воссозданы декорации известной программы. «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля, при этом Первый канал опровергает закрытие шоу.