Иван Ургант опроверг начало съемок «Вечернего Урганта» с Киркоровым и Карнавал

Юморист и телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о начале съемок программы «Вечерний Ургант» с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Валей Карнавал.
В СМИ появилась информация, что юмористическая передача «Вечерний Ургант» возвращается в эфир Первого канала, а ее гостями станут Киркоров и Карнавал. Якобы в Сети опубликованы снимки знаменитостей на фоне декораций программы. Ургант опроверг слухи и сообщил, что на фотографиях вовсе не Киркоров.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова. Могу подтвердить, что, когда завершится перерыв, мы с радостью ждем в студии и Филиппа, и Валентину», — заявил Ургант в беседе с РБК.
Позже в Сети появилось предположения, что кадры могли быть сделаны на одном из мероприятий в Дубае, где были воссозданы декорации известной программы. «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с конца февраля, при этом Первый канал опровергает закрытие шоу.