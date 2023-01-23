Костюмы из фильма «Аватар» собираются использовать в медицине

Оказалось, что благодаря этой технологии искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать движения человека и оценить тяжесть его заболевания в два раза быстрее врача. Чем раньше станет понятно, в каком состоянии находится пациент, тем быстрее он получит лечение.