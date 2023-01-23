Костюмы из фильма «Аватар» собираются использовать в медицине

Костюмам, которые использовали при съемках фильма «Аватар», нашли неожиданное применение. Их собираются использовать в мединской сфере для исследования болезней и разработки лекарств.
Кинематографисты смогли создать инопланетян в «Аватаре» благодаря костюмам для захвата движения. Эта технология полезна не только в кино.
Исследователи из Имперского колледжа и Университетского колледжа Лондона около десяти лет адаптировали ее для медицины. Ученые испытывали костюмы с захватом движения на пациентах с атаксией Фридрейха (ФА) и мышечной дистрофией Дюшенна (МДД), говорится в журнале Nature Medicine.
Оказалось, что благодаря этой технологии искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать движения человека и оценить тяжесть его заболевания в два раза быстрее врача. Чем раньше станет понятно, в каком состоянии находится пациент, тем быстрее он получит лечение.
«Влияние на диагностику и разработку новых лекарств для широкого спектра заболеваний может быть абсолютно огромным», — отмечает доктор Валерия Рикотти, участвовавшая в исследовании.
Профессор Альдо Фейсал пояснил, что новый подход помогает обнаружить тонкие движения. По его словам, человек не способен их уловить.