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Костюмы из фильма «Аватар» собираются использовать в медицине

Общество
Костюмы из фильма «Аватар» собираются использовать в медицине

Костюмам, которые использовали при съемках фильма «Аватар», нашли неожиданное применение. Их собираются использовать в мединской сфере для исследования болезней и разработки лекарств.

Кинематографисты смогли создать инопланетян в «Аватаре» благодаря костюмам для захвата движения. Эта технология полезна не только в кино.

Исследователи из Имперского колледжа и Университетского колледжа Лондона около десяти лет адаптировали ее для медицины. Ученые испытывали костюмы с захватом движения на пациентах с атаксией Фридрейха (ФА) и мышечной дистрофией Дюшенна (МДД), говорится в журнале Nature Medicine.

Оказалось, что благодаря этой технологии искусственный интеллект (ИИ) может проанализировать движения человека и оценить тяжесть его заболевания в два раза быстрее врача. Чем раньше станет понятно, в каком состоянии находится пациент, тем быстрее он получит лечение.

«Влияние на диагностику и разработку новых лекарств для широкого спектра заболеваний может быть абсолютно огромным», — отмечает доктор Валерия Рикотти, участвовавшая в исследовании.

Профессор Альдо Фейсал пояснил, что новый подход помогает обнаружить тонкие движения. По его словам, человек не способен их уловить.
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