Расследование дела об изнасиловании девочки-инвалида продолжается в Петербурге

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение мужчине, который домогался 15-летней девочки-инвалида. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы городского следственного управления СК России.
В полицию обратилась мама подростка. По ее словам, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери в парадной дома. Оказалось, что это было уже не в первый раз.
Подозреваемого — 65-летнего мужчину — правоохранители задержали на следующий день. Ему уже предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование дела, производится сбор доказательств.