На Ставрополье активно развивается система ранней помощи детям с ОВЗ

Как отметили в ведомстве, в регионе налажена межведомственная работа по повышению доступности проблемных детей к системе оказания ранней помощи. В итоге сейчас комплексной работой по реабилитации и абилитации охвачены около 13,5 тысяч детей в возрасте до трех лет включительно, сообщает stav-reporter.ru.