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На Ставрополье активно развивается система ранней помощи детям с ОВЗ

Общество
На Ставрополье активно развивается система ранней помощи детям с ОВЗ

В минсоцразвития Ставропольского края рассказали о системе оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ).

Как отметили в ведомстве, в регионе налажена межведомственная работа по повышению доступности проблемных детей к системе оказания ранней помощи. В итоге сейчас комплексной работой по реабилитации и абилитации охвачены около 13,5 тысяч детей в возрасте до трех лет включительно, сообщает stav-reporter.ru.

Ежегодно помощь в отделении Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья получают более 70 малолетних детей. Специалисты различных направлений обеспечивают оптимальные условия психомоторного и социального развития ребенка раннего возраста с ОВЗ.
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