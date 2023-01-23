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МИД Эстонии обязал посла России Липаева покинуть страну до 7 февраля

Политика
МИД Эстонии обязал посла России Липаева покинуть страну до 7 февраля

Российский посол в Таллине Владимир Липаев должен будет покинуть республику одновременно с отъездом эстонского дипломатического представителя Маргуса Лайдре из РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

По словам сотрудников внешнеполитического ведомства, Таллин принял во внимание решение Москвы понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах.

«Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России», — сказано в сообщении МИД в Twitter.

Ранее сообщалось, что эстонский посол должен будет покинуть российскую территорию до 7 февраля, пишет НСН.
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