МИД Эстонии обязал посла России Липаева покинуть страну до 7 февраля

Российский посол в Таллине Владимир Липаев должен будет покинуть республику одновременно с отъездом эстонского дипломатического представителя Маргуса Лайдре из РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.
По словам сотрудников внешнеполитического ведомства, Таллин принял во внимание решение Москвы понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах.
«Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России», — сказано в сообщении МИД в Twitter.
Ранее сообщалось, что эстонский посол должен будет покинуть российскую территорию до 7 февраля, пишет НСН.