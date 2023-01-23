Завершились съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу

Сюжет сериала разворачивается вокруг подростков, которые потерялись в космосе и пытаются найти дорогу домой. В главной роли снимается Джуд Лоу, режиссером стал Джон Уоттс, а продюсерами Кэтлин Кеннеди, Дэйв Филони и Джон Фавро. Дата премьеры проекта пока не озвучена.