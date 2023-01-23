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Завершились съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу

Общество
Завершились съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу

Съемки сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу в главной роли подошли к концу. О завершении работы сообщил в социальных сетях постановщик трюков Джордж Коттл.

Студия Lucasfilm пока официально не сообщала об окончании съемок. Коттл поблагодарил каскадеров за самоотверженность и работу над проектом по «Звездным войнам», сообщает газета «Культура».

Сюжет сериала разворачивается вокруг подростков, которые потерялись в космосе и пытаются найти дорогу домой. В главной роли снимается Джуд Лоу, режиссером стал Джон Уоттс, а продюсерами Кэтлин Кеннеди, Дэйв Филони и Джон Фавро. Дата премьеры проекта пока не озвучена.
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